Кубок Германии. Волки выбили очередного представителя элиты, козлы застряли в столичной пробке

"Вольфсбург" вслед за "Боруссией" выбил и "Хоффенхайм" на пути к четвертьфиналу Кубка Германии. Как и в поединке против Дортмунда в прошлом раунде, на "Фольксваген Арена" была очень осторожная игра, а местная публика долго ждала первого гола Йонаса Винда, который последовал аж в конце экстра-таймов.

На этот раз болельщикам "волков" первого мяча пришлось ждать вдвое меньше. А датский таргетмен снова был в эпицентре событий, и помог "волкам" добить гостей голом+ассистом после выхода на замену. Но прорыв обеспечил не Винд, а Денис Вавро. Резервный центрбек воспользовался редким стартом, и на 63-й минуте зарядил пушку со штрафного и открыл счет после редкой ошибки Оливера Бауманн. Обычно лажает защита "Хоффенхайма", а их кипер выручает команду. Сегодня вышло наоборот.

Зинсхаймцы попытались перестроиться на атакующий лад, но тут же получили второй. Винд зацепился за мяч в центральном круге, и после широкой стенки с Баку через полполя уверенно завершил в одно касание. А на финише Йонас хитро разыграл штрафной, оперативно запустив Герхардта на рандеву с Бауманном. 3:0.

Параллельно "Кельн" долго и нудно мучал соседей по таблице во второй Бундеслиге. Полтора часа оборона "Герты" держалась в меньшинстве, чтобы пропустить в компенсированное время последнего экстра-тайма. А все дело в эпичной реализации "козлов", которые всю игру провели перед воротами берлинцев, обстреляли все вокруг ворот, но с игры так и не забили.

Помогли решить проблемы автогол соперника и гол с пенальти. Любичич пошел бить 11-метровый, несмотря на промах по пустым воротам ранее в дополнительное. Деян сделал вид, что никто на мяч в метре от ворот не наступал, и уверенно пробил кипера. 2:1.

Кубок Германии, 1/8 финала

Вольфсбург, Фольксваген Арена

Вольфсбург – Хоффенхайм 3:0

Голы: Вавро 63, Винд 67, Герхардт 85

Вольфсбург: Грабара, Меле (Каминьски, 87), Кульеракис, Вавро, Фишер, Виммер (Сванберг, 58), Арнольд, Дардаи (Герхардт, 58), Тиагу Томаш (Винд, 58), Баку, Амура (Нмеча, 74)

Хоффенхайм: Бауманн, Прасс, Акпогума, Чавес, Жандре, Самассеку (Бериша, 78), Штах (Юрасек, 73), Бисхоф (Гайгер, 73), Крамарич, Гложек (Бруун Ларсен, 66), Морстедт (Табакович, 73)

Кёльн, Рейн Энерги

Кельн – Герта 2:1

Голы: Нидерлехнер 30 (аг), Любичич 120+1 (п) – Маза 12 (п)

Удаление: Зефейк 25 (Герта)