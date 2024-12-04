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Кубок Германии. Феникс Опенда, суперассистент Муса, сухой паек Мармуша и упорный Аугсбург
Опенда с дублем, Мармуш без голов
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Кризисный "РБ Лейпциг" после 5 поражений в прошлом месяце внезапно ожил против одной из главных немецких сенсаций кампании. Набравший ход "Айнтрахт" во главе с огненным Омаром Мармушем с 26 результативными действиями в кампании, без шансов на выезде проиграл команде Марко Розе.
Мармуша посадили на сухой паек, плотно прикрыв его в схеме с тройкой ЦЗ. "Орлы" получили мяч, оставшись без фирменных атак на пространстве. В то время как "быки" топтали соперника за счет контрпрессинга, забив все свои голы после высоких возвратов. А все три ассиста выкатил Антонио Нуса, сполна компенсировал отсутствие Хави Симонса. До перерыва норвежский вингер помог открыть счет Шешко. Нуса обыграл Туту и Коллинса в штрафной, после чего выкатил форварду, а Шешко за счет изящной работы ног в свою очередь убрал Коха, а затем и кипера Траппа на своем пути к воротам.
А на старте второго тайма гостей добил Опенда. Лои едва доковылял с ушибом до перерыва, а после него внезапно вышел как будто новеньким. Сначала отправил мяч в пустые ворота после комбинации Шешко и Нусы, а затем после скидки Нусы что есть мощи зарядил в девятку ворот Траппа. Гости же свой первый удар в створ ворот Вандервордта нанесли на 90-й минуте.
Последним четвертьфиналистом Кубка Германии стал "Аугсбург", который в драматичной борьбе закамбечил в Карлсруэ. Хозяева из одноименного клуба вышли вперед во втором экстра-тайме, но "фуггеров" в игру вернул Рубен Варгас мячом на 120+3. Также Варгас реализовал свой 11-метровый в послематчевой серии, как и все его партнеры. Составят компанию "фуггерам" в следующем раунде также "Байер", "Штутгарт", "Вольфсбург", "Вердер", "Кёльн" и "Арминия".
Кубок Германии. 1/8 финала
Лейпциг, РБ Арена
РБ Лейпциг – Айнтрахт 3:0
Голы: Шешко 31, Опенда 49, 58
РБ Лейпциг: Вандевордт, Гертрюйда, Орбан, Зайвальд, Нуса (Клостерманн, 84), Айдара (Шлагер, 71), Вермерен, Баумгартнер, Хенрихс, Опенда, Шешко (Силва, 76)
Айнтрахт: Трапп, Кристенсен, Кох (Хейлунд, 66), Тута, Коллинз (Кнауфф, 55), Браун (Дауд, 82), Ларссон (Шаиби, 46), Схири, Гетце (Нкунку, 55), Мармуш, Экитике
Карлсруэ, Вильдпаркштадион
Карлсруэ – Аугсбург 2:2 (пен. 4:5)
Голы: Шлейзенер 54, Ваницек 111 – Эссенде 40, Варгас 120+3
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