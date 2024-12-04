Кубок Германии. Феникс Опенда, суперассистент Муса, сухой паек Мармуша и упорный Аугсбург

Кризисный "РБ Лейпциг" после 5 поражений в прошлом месяце внезапно ожил против одной из главных немецких сенсаций кампании. Набравший ход "Айнтрахт" во главе с огненным Омаром Мармушем с 26 результативными действиями в кампании, без шансов на выезде проиграл команде Марко Розе.

Мармуша посадили на сухой паек, плотно прикрыв его в схеме с тройкой ЦЗ. "Орлы" получили мяч, оставшись без фирменных атак на пространстве. В то время как "быки" топтали соперника за счет контрпрессинга, забив все свои голы после высоких возвратов. А все три ассиста выкатил Антонио Нуса, сполна компенсировал отсутствие Хави Симонса. До перерыва норвежский вингер помог открыть счет Шешко. Нуса обыграл Туту и Коллинса в штрафной, после чего выкатил форварду, а Шешко за счет изящной работы ног в свою очередь убрал Коха, а затем и кипера Траппа на своем пути к воротам.

А на старте второго тайма гостей добил Опенда. Лои едва доковылял с ушибом до перерыва, а после него внезапно вышел как будто новеньким. Сначала отправил мяч в пустые ворота после комбинации Шешко и Нусы, а затем после скидки Нусы что есть мощи зарядил в девятку ворот Траппа. Гости же свой первый удар в створ ворот Вандервордта нанесли на 90-й минуте.

Последним четвертьфиналистом Кубка Германии стал "Аугсбург", который в драматичной борьбе закамбечил в Карлсруэ. Хозяева из одноименного клуба вышли вперед во втором экстра-тайме, но "фуггеров" в игру вернул Рубен Варгас мячом на 120+3. Также Варгас реализовал свой 11-метровый в послематчевой серии, как и все его партнеры. Составят компанию "фуггерам" в следующем раунде также "Байер", "Штутгарт", "Вольфсбург", "Вердер", "Кёльн" и "Арминия".

Кубок Германии. 1/8 финала

Лейпциг, РБ Арена

РБ Лейпциг – Айнтрахт 3:0

Голы: Шешко 31, Опенда 49, 58

РБ Лейпциг: Вандевордт, Гертрюйда, Орбан, Зайвальд, Нуса (Клостерманн, 84), Айдара (Шлагер, 71), Вермерен, Баумгартнер, Хенрихс, Опенда, Шешко (Силва, 76)

Айнтрахт: Трапп, Кристенсен, Кох (Хейлунд, 66), Тута, Коллинз (Кнауфф, 55), Браун (Дауд, 82), Ларссон (Шаиби, 46), Схири, Гетце (Нкунку, 55), Мармуш, Экитике

Карлсруэ, Вильдпаркштадион

Карлсруэ – Аугсбург 2:2 (пен. 4:5)

Голы: Шлейзенер 54, Ваницек 111 – Эссенде 40, Варгас 120+3