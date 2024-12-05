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Прорвало после 60-й минуты. Вольфсбург - Хоффенхайм 3:0. Видео голов и обзор матча
"Волки" проходят в четвертьфинал
Getty Images/Global Images Ukraine
"Вольфсбург" крупно обыграл "Хоффенхайм" в поединке 1/8 финала Кубка Германии.
Победу "волки" оформили в промежутке с 63-й по 85-й минуты, забив три безответных гола.
Жеребьевка 1/4 финала Кубка Германии состоится 8 декабря.
Кубок Германии. 1/8 финала
Вольфсбург, Фольксваген Арена
"Вольфсбург" – "Хоффенхайм" 3:0
Голы: Вавро 63, Винд 67, Герхардт 85
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