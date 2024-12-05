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Дубль Опенды. Лейпциг - Айнтрахт 3:0. Видео голов и обзор матча
Крупная победа над тяжелым соперником
Getty Images/Global Images Ukraine
"Лейпциг" уверенно прошёл "Айнтрахт" на стадии 1/8 финала Кубка Германии, обыграв своего соперника со счетом 3:0.
Дублем в составе "быков" отметился Лоис Опенда, еще один гол забил Беньямин Шешко.
Кубок Германии. 1/8 финала
Лейпциг, РБ Арена
"РБ Лейпциг" – "Айнтрахт" 3:0
Голы: Шешко 31, Опенда 49, 58
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