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Дубль Опенды. Лейпциг - Айнтрахт 3:0. Видео голов и обзор матча

Германия

Крупная победа над тяжелым соперником

Дубль Опенды. Лейпциг - Айнтрахт 3:0. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

"Лейпциг" уверенно прошёл "Айнтрахт" на стадии 1/8 финала Кубка Германии, обыграв своего соперника со счетом 3:0.

Дублем в составе "быков" отметился Лоис Опенда, еще один гол забил Беньямин Шешко.

Кубок Германии. 1/8 финала

Лейпциг, РБ Арена

"РБ Лейпциг" – "Айнтрахт" 3:0

Голы: Шешко 31, Опенда 49, 58

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