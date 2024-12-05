Менхенгладбахская Боруссия хочет продлить контракт с центральным защитником команды

Ко Итакура присоединился к менхенгладбахской "Боруссии" в 2022 году и сразу завоевал место в стартовом составе команды. Хотя "жеребцы" уже несколько сезонов не демонстрируют яркой игры и результатов, однако центральный защитник всегда демонстрирует высокий уровень игры и это подтверждается также интересом со стороны других европейских клубов.

По информации Kicker, спортивный директор "Гладбаха" Роланд Виркус хотел бы продлить досрочно контракт с японцем (действующее соглашение действует до 2026 года). Итакура осознает это и также чувствует себя комфортно в "Боруссии-Парк", но еще с прошлого лета знает о желании других клубов ("Наполи", "ПСВ"). Возможное продление контракта, безусловно, также зависит от финансовой ситуации, иначе расставание с игроком может состояться после завершения сезона, поскольку тогда "жеребцы" могли бы заработать на трансфере защитника.

Добавим, что в этом сезоне Ко Итакура сыграл 14 матчей, где отметился 2 голами и результативной передачей.