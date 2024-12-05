  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Менхенгладбахская Боруссия хочет продлить контракт с центральным защитником команды
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Менхенгладбахская Боруссия хочет продлить контракт с центральным защитником команды

Германия

Этот игрок играет ключевую роль при Херардо Сеоане

Менхенгладбахская Боруссия хочет продлить контракт с центральным защитником команды

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Ко Итакура присоединился к менхенгладбахской "Боруссии" в 2022 году и сразу завоевал место в стартовом составе команды. Хотя "жеребцы" уже несколько сезонов не демонстрируют яркой игры и результатов, однако центральный защитник всегда демонстрирует высокий уровень игры и это подтверждается также интересом со стороны других европейских клубов.

По информации Kicker, спортивный директор "Гладбаха" Роланд Виркус хотел бы продлить досрочно контракт с японцем (действующее соглашение действует до 2026 года). Итакура осознает это и также чувствует себя комфортно в "Боруссии-Парк", но еще с прошлого лета знает о желании других клубов ("Наполи", "ПСВ"). Возможное продление контракта, безусловно, также зависит от финансовой ситуации, иначе расставание с игроком может состояться после завершения сезона, поскольку тогда "жеребцы" могли бы заработать на трансфере защитника.

Добавим, что в этом сезоне Ко Итакура сыграл 14 матчей, где отметился 2 голами и результативной передачей.

По теме
yellow-arrow
Дубль Опенды. Лейпциг - Айнтрахт 3:0. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
Прорвало после 60-й минуты. Вольфсбург - Хоффенхайм 3:0. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
Первая победа за семь матчей. Марко Розе прокомментировал выход Лейпцига в 1/4 финала Кубка Германии
Боруссия (Менхенгладбах)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Kicker
Опубликовал: Александр Гресь
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости