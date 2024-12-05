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Хоффенхайм готов продать зимой своего опорника

Германия

Это решение связано со сменой тренера

Хоффенхайм готов продать зимой своего опорника

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Хоффенхайм" неудачно начал нынешнюю кампанию, из-за чего был уволен с тренерского мостика Пеллегрино Матараццо. На его место пришел Кристиан Ильцер, который до этого руководил "Штурмом" из Граца, и влияние нового рулевого уже будут иметь свои последствия.

По информации Kicker, новый тренер "Хоффенхайма" готов зимой избавиться от опорника Флориана Гриллича. Ильцер сообщил 29-летнему футболисту, что его стиль игры, который базируется на контроле мяча, лишь частично соответствует новому стилю. Его статус основного игрока команды, скорее всего, будет потерян. Контракт австрийского полузащитника рассчитан до лета 2026 года. "Хоффенхайм", вероятно, не наложит вето на запрос о трансфере.

Добавим, что в этом сезоне Флориан Гриллич сыграл 14 матчей, однако никакими результативными действиями не отметился.

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Источник:
Kicker
Опубликовал: Александр Гресь
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