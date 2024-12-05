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Бавария близка к продлению контракта с ключевым защитником команды

Германия

Переговоры между игроком и клубом продвигаются положительно

Бавария близка к продлению контракта с ключевым защитником команды

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Сообщается, что мюнхенская "Бавария" достигла значительного прогресса в продлении контракта со своим ключевым защитником.

Как сообщил журналист Флориан Плеттенберг, переговоры между "Баварией" и Альфонсо Дэвисом о возобновлении его соглашения с клубом продвигаются положительно. Сейчас между сторонами еще продолжаются переговоры, во время которых обсуждается зарплата 24-летнего игрока, уточняются окончательные детали контракта.

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Канадец решил согласиться на послабление своих финансовых аппетитов. Руководство "МЮ" понимает, что, вероятно, защитник подпишет новый контракт с "Баварией" до Рождества. Напомним, что Дэвис является одной из желаемых трансферных целей "Манчестер Юнайтед" на следующий год.

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В этом сезоне Альфонсо Дэвис принял участие в 19 матчах за "Баварию", отметившись тремя ассистами. Его действующий контракт с клубом истекает в конце июня следующего года.

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Источник:
Florian Plettenberg
Опубликовал: Андрей Журба
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