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Бавария близка к продлению контракта с ключевым защитником команды
Переговоры между игроком и клубом продвигаются положительно
Getty Images/Global Images Ukraine
Сообщается, что мюнхенская "Бавария" достигла значительного прогресса в продлении контракта со своим ключевым защитником.
Как сообщил журналист Флориан Плеттенберг, переговоры между "Баварией" и Альфонсо Дэвисом о возобновлении его соглашения с клубом продвигаются положительно. Сейчас между сторонами еще продолжаются переговоры, во время которых обсуждается зарплата 24-летнего игрока, уточняются окончательные детали контракта.
Канадец решил согласиться на послабление своих финансовых аппетитов. Руководство "МЮ" понимает, что, вероятно, защитник подпишет новый контракт с "Баварией" до Рождества. Напомним, что Дэвис является одной из желаемых трансферных целей "Манчестер Юнайтед" на следующий год.
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В этом сезоне Альфонсо Дэвис принял участие в 19 матчах за "Баварию", отметившись тремя ассистами. Его действующий контракт с клубом истекает в конце июня следующего года.
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