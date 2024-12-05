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Стали известны сроки дисквалификации Мануэля Нойера
На Бундеслигу дисквалификация не распространится
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Стали известны сроки дисквалификации Мануэля Нойера.
По информации Немецкого Футбольного союза (DFB), Мануэль Нойер дисквалифицирован на 2 матча Кубка Германии.
На Бундеслигу дисквалификация не распростаняется.
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Таким образом, Нойер пропустит два матча Кубка Германии 2025/26 и начнёт выступления со стадии 1/8 финала, если "Бавария" захочет продлить контракт с вратарём.
Напомним, что Мануэль Нойер получил первую красную карточку в карьере в кубковом матче против "Байера" на 17-й минуте.
Контракт Нойера с "Баварией" действителен до 2025 года.
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