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Стали известны сроки дисквалификации Мануэля Нойера

Германия
Обновлено

На Бундеслигу дисквалификация не распространится

Стали известны сроки дисквалификации Мануэля Нойера

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Стали известны сроки дисквалификации Мануэля Нойера.

По информации Немецкого Футбольного союза (DFB), Мануэль Нойер дисквалифицирован на 2 матча Кубка Германии.

На Бундеслигу дисквалификация не распростаняется.

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Таким образом, Нойер пропустит два матча Кубка Германии 2025/26 и начнёт выступления со стадии 1/8 финала, если "Бавария" захочет продлить контракт с вратарём.

Напомним, что Мануэль Нойер получил первую красную карточку в карьере в кубковом матче против "Байера" на 17-й минуте.

Контракт Нойера с "Баварией" действителен до 2025 года.

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Источник:
DFB
Опубликовал: Владислав Прийменко
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