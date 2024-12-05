  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Вест Хэм решил будущее Лопетеги
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Вест Хэм решил будущее Лопетеги

Германия

Оправдает надежды?

Вест Хэм решил будущее Лопетеги

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Лондонский "Вест Хэм" решил будущее Хулена Лопетеги.

По информации DailyMail, в следующий понедельник "Вест Хэм" на игру против "Вулверхэмптона" выведет испанский тренер. Но ему ещё предстоит побороться за своё место.

Источник сообщает, что руководство провело переговоры и всерьёз рассматривает увольнение Лопетеги.

"В ходе обсуждения в четверг было признано, что работа команды не соответствует требуемому уровню и нуждается в улучшении.

Тем не менее, теперь всё внимание клуба сосредоточено на игре против "Вулверхэмптона", поскольку они дают своему тренеру, находящемуся под угрозой увольнения, шанс изменить ситуацию", - сообщает DailyMail.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, что "Вест Хэм" во вторник 3 декабря проиграл "Лестеру" со счётом 1:3. Сейчас "лондонский клуб занимает 14-е место в турнирной таблице АПЛ.

По теме
yellow-arrow
Три клуба АПЛ следят за звездным хавбеком Боруссии Д
yellow-arrow
Бавария рассказала о восстановлении лучшего бомбардира
yellow-arrow
Бавария близка к продлению контракта с ключевым защитником команды
Хулен Лопетеги
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
DailyMail
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости