Вест Хэм решил будущее Лопетеги

Лондонский "Вест Хэм" решил будущее Хулена Лопетеги.

По информации DailyMail, в следующий понедельник "Вест Хэм" на игру против "Вулверхэмптона" выведет испанский тренер. Но ему ещё предстоит побороться за своё место.

Источник сообщает, что руководство провело переговоры и всерьёз рассматривает увольнение Лопетеги.

"В ходе обсуждения в четверг было признано, что работа команды не соответствует требуемому уровню и нуждается в улучшении. Тем не менее, теперь всё внимание клуба сосредоточено на игре против "Вулверхэмптона", поскольку они дают своему тренеру, находящемуся под угрозой увольнения, шанс изменить ситуацию", - сообщает DailyMail.

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Напомним, что "Вест Хэм" во вторник 3 декабря проиграл "Лестеру" со счётом 1:3. Сейчас "лондонский клуб занимает 14-е место в турнирной таблице АПЛ.