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Вест Хэм решил будущее Лопетеги
Оправдает надежды?
Getty Images / Global Images Ukraine
Лондонский "Вест Хэм" решил будущее Хулена Лопетеги.
По информации DailyMail, в следующий понедельник "Вест Хэм" на игру против "Вулверхэмптона" выведет испанский тренер. Но ему ещё предстоит побороться за своё место.
Источник сообщает, что руководство провело переговоры и всерьёз рассматривает увольнение Лопетеги.
"В ходе обсуждения в четверг было признано, что работа команды не соответствует требуемому уровню и нуждается в улучшении.
Тем не менее, теперь всё внимание клуба сосредоточено на игре против "Вулверхэмптона", поскольку они дают своему тренеру, находящемуся под угрозой увольнения, шанс изменить ситуацию", - сообщает DailyMail.
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Напомним, что "Вест Хэм" во вторник 3 декабря проиграл "Лестеру" со счётом 1:3. Сейчас "лондонский клуб занимает 14-е место в турнирной таблице АПЛ.
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