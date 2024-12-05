"Бавария" рассказала о восстановлении лучшего бомбардира.

Сегодня Харри Кейн впервые после травмы занимался на поле.

"Кейн сделал шаг к своему возвращению, впервые с тех пор, как в прошлые выходные получил растяжение мышц правого бедра в матче с "Боруссией" Дортмунд, проведя тренировку на "Зебенер Штрассе" в четверг утром. С тех пор нападающий восстанавливается", - написала "Бавария".

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Харри Кейн в матче с "Боруссией Д" ушёл с поля на 33-й минуте. "Бавария" и "Боруссия" поделили очки сыграв в матче 1:1.