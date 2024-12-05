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Бавария рассказала о восстановлении лучшего бомбардира

Германия

Постепенно набирает форму

Бавария рассказала о восстановлении лучшего бомбардира

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Бавария" рассказала о восстановлении лучшего бомбардира.

Сегодня Харри Кейн впервые после травмы занимался на поле.

"Кейн сделал шаг к своему возвращению, впервые с тех пор, как в прошлые выходные получил растяжение мышц правого бедра в матче с "Боруссией" Дортмунд, проведя тренировку на "Зебенер Штрассе" в четверг утром. С тех пор нападающий восстанавливается", - написала "Бавария".

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Харри Кейн в матче с "Боруссией Д" ушёл с поля на 33-й минуте. "Бавария" и "Боруссия" поделили очки сыграв в матче 1:1.

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Бавария (Мюнхен) Харри Кейн
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Источник:
Bayern
Опубликовал: Владислав Прийменко
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