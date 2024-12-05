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Президент Баварии ответил, хочет ли он видеть в клубе легендарных игроков в будущем
Конец их карьеры очень близок
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Президент мюнхенской "Баварии" Герберт Хайнер дал эксклюзивное интервью для немецкого издания TZ München, в котором он рассказал о планах клуба на будущее.
В том числе, Хайнер ответил на вопрос о том, стала бы победа "Баварии" в финале Лиги чемпионов, который состоится в 2025 году в Мюнхене, идеальным моментом для того, чтобы попрощаться с Томасом Мюллером и Мануэлем Нойером.
"Не говорите так! Я бы сказал, что это был бы яркий момент для них обоих в их невероятной карьере. Они являются легендарными фигурами для клуба. Они демонстрируют следующему поколению, что является важным для футбольного клуба «Бавария». Мы хотим видеть таких личностей в клубе даже после завершения их игровой карьеры".
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Напомним, что контракты 35-летнего Томаса Мюллера и 38-летнего Мануэля Нойера с "Баварией" истекают летом следующего года.
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