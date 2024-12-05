  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Бундеслига будет зарабатывать более 1 миллиарда евро за сезон благодаря новой телевизионной сделке
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бундеслига будет зарабатывать более 1 миллиарда евро за сезон благодаря новой телевизионной сделке

Германия

Общий доход лиги за четыре года составит 4,484 миллиарда евро

Бундеслига будет зарабатывать более 1 миллиарда евро за сезон благодаря новой телевизионной сделке

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Немецкая футбольная лига (DFL) объявила об успешном завершении переговоров с Sky и DAZN по продаже медиаправ с 2025 года по 2029 год.

Новое соглашение гарантирует клубам Бундеслиги и Бундеслиги 2 стабильный доход в размере 1,121 миллиарда евро за сезон. Это означает, что общий доход лиги за четыре года составит 4,484 миллиарда евро, что на 2% больше по сравнению с предыдущим циклом.

Это делает Бундеслигу второй по доходности лигой с точки зрения телеконтрактов среди высших лиг Европы, причем только английская Премьер-лига зарабатывает больше.

Читайте такжеПрезидент Баварии ответил, хочет ли он видеть в клубе легендарных игроков в будущем
По теме
yellow-arrow
Президент Баварии ответил, хочет ли он видеть в клубе легендарных игроков в будущем
yellow-arrow
Три клуба АПЛ следят за звездным хавбеком Боруссии Д
yellow-arrow
Бавария рассказала о восстановлении лучшего бомбардира
Бундеслига Вторая Бундеслига
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Іnvesting
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости