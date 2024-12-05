Бундеслига будет зарабатывать более 1 миллиарда евро за сезон благодаря новой телевизионной сделке

Немецкая футбольная лига (DFL) объявила об успешном завершении переговоров с Sky и DAZN по продаже медиаправ с 2025 года по 2029 год.

Новое соглашение гарантирует клубам Бундеслиги и Бундеслиги 2 стабильный доход в размере 1,121 миллиарда евро за сезон. Это означает, что общий доход лиги за четыре года составит 4,484 миллиарда евро, что на 2% больше по сравнению с предыдущим циклом.

Это делает Бундеслигу второй по доходности лигой с точки зрения телеконтрактов среди высших лиг Европы, причем только английская Премьер-лига зарабатывает больше.