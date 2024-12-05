Президент Баварии высказался о будущем Джамала Мусиала в клубе

Президент "Баварии" Герберт Хайнер высказался о будущем Джамала Мусиала в команде.

"Его карьера здесь еще далека от завершения", - заявил Хайнер, - "Мы делаем все возможное, чтобы удержать его в клубе. Джамал - абсолютный универсал. Он стал одним из лучших игроков в мире".

Действующий контракт немецкого футболиста рассчитан до 30 июня 2026 года. В этом сезоне Мусиала провел 18 матчей за "Баварию" во всех турнирах, отметившись 10 голами и 4 ассистами.