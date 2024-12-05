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Президент Баварии высказался о будущем Джамала Мусиала в клубе

Германия

Его карьера здесь еще далека от завершения (с)

Президент Баварии высказался о будущем Джамала Мусиала в клубе

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Президент "Баварии" Герберт Хайнер высказался о будущем Джамала Мусиала в команде.

"Его карьера здесь еще далека от завершения", - заявил Хайнер, - "Мы делаем все возможное, чтобы удержать его в клубе. Джамал - абсолютный универсал. Он стал одним из лучших игроков в мире".

Действующий контракт немецкого футболиста рассчитан до 30 июня 2026 года. В этом сезоне Мусиала провел 18 матчей за "Баварию" во всех турнирах, отметившись 10 голами и 4 ассистами.

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Бавария (Мюнхен) Герберт Хайнер Джамал Мусиала
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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