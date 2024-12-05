Барселона заинтересовалась центрбеком Байера

"Барселона" хочет подписать контракт с центрбеком "Байера" Джонатаном Та.

Немецкий футболист уже давно привлекает внимание испанских скаутов. А спортивный директор "Барселоны" Деко лично прибыл в Леверкузен для переговоров с Та и его агентом.

Контракт Та с "Байером" истекает в конце текущего сезона.