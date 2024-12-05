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Барселона заинтересовалась центрбеком Байера
Переговоры вскоре начнутся
Getty Images/Global Images Ukraine
"Барселона" хочет подписать контракт с центрбеком "Байера" Джонатаном Та.
Немецкий футболист уже давно привлекает внимание испанских скаутов. А спортивный директор "Барселоны" Деко лично прибыл в Леверкузен для переговоров с Та и его агентом.
Контракт Та с "Байером" истекает в конце текущего сезона.
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Источник:Football-Еѕраna
Опубликовал: Екатерина Власова
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