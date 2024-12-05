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"Это классная группа". Директор Баварии высказался о жребии КЧМ

Германия

Фройнд поделился своим мнением о группе С

"Это классная группа". Директор Баварии высказался о жребии КЧМ

Фото: The Volante

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Директор "Баварии" Кристоф Фройнд поделился своими впечатлениями от результатов жеребьевки Клубного чемпионата мира.

"Это волнительно. Это новый формат, с большим количеством новых имен, и у нас еще не так много информации. У нас еще нет 100% уверенности относительно силы команд.

Это классная группа. "Бавария" и "Бока" - два действительно великих клуба в футболе. "Окленд", безусловно, самый экзотический в группе. Это все еще молодой клуб. Мы только что играли против "Бенфики", мы знаем их достаточно хорошо", - сказал Кристоф.

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Бавария (Мюнхен) Клубный чемпионат мира Кристоф Фройнд
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Источник:
Bayern & Germany
Опубликовал: Екатерина Власова
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