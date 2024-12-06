Ибрагимович: Мне нравится немецкий футбол

Бывший легендарный форвард сборной Швеции Златан Ибрагимович дал интервью для издания Sports Illustrated Germany, в котором он рассказал о своем отношении к немецкому футболу.

"Играть за такой клуб, как мюнхенская "Бавария", безусловно, было бы неплохо, только из-за истории клуба и его легендарных игроков. Лично для меня "Бавария" является одним из пяти величайших клубов в мире. Я очень увлекаюсь немецким футболом и слежу за их национальной командой (смеется). Кроме того, у меня никогда не было шанса оказаться в Германии. Было бы интересно, но у судьбы были на меня другие планы".