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Ибрагимович: Мне нравится немецкий футбол
Экс-форвард Милана рассказал об этом в одном из последних интервью
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший легендарный форвард сборной Швеции Златан Ибрагимович дал интервью для издания Sports Illustrated Germany, в котором он рассказал о своем отношении к немецкому футболу.
"Немецкий футбол очень зрелищный. Мне нравится атмосфера на местных стадионах, потому что фанаты обычно полностью заполняют трибуны стадиона своей команды", — сказал 43-летний Златан.
"Играть за такой клуб, как мюнхенская "Бавария", безусловно, было бы неплохо, только из-за истории клуба и его легендарных игроков. Лично для меня "Бавария" является одним из пяти величайших клубов в мире. Я очень увлекаюсь немецким футболом и слежу за их национальной командой (смеется). Кроме того, у меня никогда не было шанса оказаться в Германии. Было бы интересно, но у судьбы были на меня другие планы".
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Напомним, что по завершении сезона 2022/23 Златан Ибрагимович объявил о завершении своей игровой карьеры. На данный момент он работает советником "Милана".
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