Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Тренер Баварии - о зависимости от игры Мусиала: Разве Реал не зависел от Роналду?
Компани выступил на пресс-конференции
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Баварии" Венсан Компани отреагировал на критику бывшего полузащитника "Реала" Тони Крооса относительно чрезмерной зависимости мюнхенской команды от Джамала Мусиала.
"Я думаю, это чрезвычайно, насколько "Бавария" зависит от него - даже сейчас", - сказал Кроос. Компани, в свою очередь, отметил, что такая зависимость от звездных игроков является вполне нормальной для топ-клубов: "Разве "Реал" не зависел от Роналду? Разве "Барселона" не зависела от Месси?"
"Джамал имеет очень много качеств, поэтому это нормально, что о нем много говорят. Он, безусловно, особенный игрок", - добавил Венсан.
Популярное сейчас
- Лавров: Россия готова на все, чтобы избежать стратегического поражения
- Александрия может перевести Калюжного в молодежную команду - СМИ
- "Ну что, ФСБ. Я сам к вам приехал". Алиев записал видео из Курской области
- Стали известны сроки дисквалификации Мануэля Нойера
- Красавица дня. Потенциальная невестка Бекхэма, в честь которой его сын сделал татуировку
- "Они почувствовали то, что чувствуем мы". Сырский раскрыл детали Курской операции