Тренер Баварии - о зависимости от игры Мусиала: Разве Реал не зависел от Роналду?

Главный тренер "Баварии" Венсан Компани отреагировал на критику бывшего полузащитника "Реала" Тони Крооса относительно чрезмерной зависимости мюнхенской команды от Джамала Мусиала.

"Я думаю, это чрезвычайно, насколько "Бавария" зависит от него - даже сейчас", - сказал Кроос. Компани, в свою очередь, отметил, что такая зависимость от звездных игроков является вполне нормальной для топ-клубов: "Разве "Реал" не зависел от Роналду? Разве "Барселона" не зависела от Месси?"