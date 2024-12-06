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Тренер Баварии - о зависимости от игры Мусиала: Разве Реал не зависел от Роналду?

Германия

Компани выступил на пресс-конференции

Тренер Баварии - о зависимости от игры Мусиала: Разве Реал не зависел от Роналду?

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Баварии" Венсан Компани отреагировал на критику бывшего полузащитника "Реала" Тони Крооса относительно чрезмерной зависимости мюнхенской команды от Джамала Мусиала.

"Я думаю, это чрезвычайно, насколько "Бавария" зависит от него - даже сейчас", - сказал Кроос. Компани, в свою очередь, отметил, что такая зависимость от звездных игроков является вполне нормальной для топ-клубов: "Разве "Реал" не зависел от Роналду? Разве "Барселона" не зависела от Месси?"

"Джамал имеет очень много качеств, поэтому это нормально, что о нем много говорят. Он, безусловно, особенный игрок", - добавил Венсан.

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Венсан Компани Тони Кроос Бавария (Мюнхен) Джамал Мусиала
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Источник:
Bayern & Germany
Опубликовал: Екатерина Власова
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