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Бавария хочет продлить контракт со своим основным голкипером
Руководство клуба уже договорилось о подписании нового договора
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Мюнхенская "Бавария" все еще хочет продлить сотрудничество со своим вратарем Мануэлем Нойером.
Руководство клуба достигло внутреннего согласия относительно подписания нового контракта с 38-летним голкипером. Вероятность того, что Нойер решит завершить карьеру, является крайне низкой и составляет менее 1%.
Параллельно с этим, "Бавария" работает на продлении контрактов с другими ключевыми игроками команды, такими как Киммих, Мусиала и Дэвис. Кроме того, клуб активно работает над трансфером Флориана Виртца. Учитывая эти задачи, руководство немецкой команды не желает искать нового голкипера.
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