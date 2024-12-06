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Бавария хочет продлить контракт со своим основным голкипером

Германия

Руководство клуба уже договорилось о подписании нового договора

Бавария хочет продлить контракт со своим основным голкипером

Getty Images/Global Images Ukraine

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Мюнхенская "Бавария" все еще хочет продлить сотрудничество со своим вратарем Мануэлем Нойером.

Руководство клуба достигло внутреннего согласия относительно подписания нового контракта с 38-летним голкипером. Вероятность того, что Нойер решит завершить карьеру, является крайне низкой и составляет менее 1%.

Параллельно с этим, "Бавария" работает на продлении контрактов с другими ключевыми игроками команды, такими как Киммих, Мусиала и Дэвис. Кроме того, клуб активно работает над трансфером Флориана Виртца. Учитывая эти задачи, руководство немецкой команды не желает искать нового голкипера.

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Бавария (Мюнхен) Мануэль Нойер
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Источник:
SZ
Опубликовал: Екатерина Власова
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