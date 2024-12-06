Бундеслига. 13-й тур

Штутгарт, Мерседес-Бенц Арена

Штутгарт – Унион 3:2

Голы: Вольтемаде 51, 59, Каразор 69 – Дуки 37, Сков 48

Ник Вольтемаде из локального мема превращается в одного из героев "шваб" в последние недели. Посреди недели 198-сантиметровый громила положил в Кубке один из трех голов аутсайдеру второй Бундеслиги "Ян Регенсбургу". Чтобы получить шанс в пятницу, и после выхода на замену спасти "Штутгарт" с 0:2, и заложить фундамент волевой победе.

Летом болельщики "шваб" восприняли Вольтемаде как издевательство от боссов клуба. Вместо усиления под ЛЧ и замены Гирасси фаны получили выкуп Ундава, Демировича, аренду Эль Биляля Туре и Вольтемаде, свободного агента, который в "Вердере" за 2 сезона положил столько же, сколько этим вечером.

Ундав и Туре дуэтом залегли в лазарете, к Демировичу защита "Униона" оказалась полностью подготовленна, и сжирала боснийца 1 в 3. Всего до перерыва у "шваб" было 2 удара, ни одного в створ при 69 процентах владения. Берлинцы же по классике забили со стандарта. Тонкий розыгрыш аута с 3-ходовкой на левом фланге, и навес на Дуки, после удара которого Нюбель уронил мяч из рук и дал ему залететь в сетку.

Хенесс перестроился в перерыве, опустил Вагномана на фулбека, Демировича сделал инсайдом, а Вольтемаде поставил бороться на острие. Но планы, казалось, были снова нарушены. В дебюте второй половины "Унион" на этот раз неочевидно разыграл корнер. Сков нанес хитрющий удар-навес, Хедира проскочил мимо, дезориентировал Нюбеля и помог отправить второй в сетку ворот родного клуба.

И тут-то включился Вольтемаде. Два шикарных открывания по дуге, чтобы избежать офсайдной ловушки. Тонкое движение и хладнокровный финишинг – неочевидный набор для почти 2-метрового форварда. В первом эпизоде издевательски прошел кипер и закатил в пустые. А затем с передачи Каразора положил в нижний вторым касанием.

Еще через 10 минут Каразор еще и забил победный. Капитану сделал подарок кипер Реннов, под давлением отдав прямо Атакану. Кто прессинговал? Конечно же, Вольтемаде. Иногда кажется, что Себастьян Хенесс может сделать приличного футболиста даже с тыквы.

Штутгарт: Нюбель – Миттельштедт, Чейз, Руо (Шабо, 75), Стергиу (Вольтемаде, 46) – Штиллер, Каразор – Фюрих (Хендрикс, 76), Мийо (Ридер, 90+1), Вагноман – Демирович

Унион: Реннов – Лейте, Кверфельд (Пртаин, 85), Дуки – Роте, Хедира, Шефер (Вертессен, 85), Сков (Юранович, 84) – Холлербах, Чжон Ву Ен (Сьебатшо, 70) – Скарке (Кемляйн, 66)