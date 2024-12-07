Переговоры снова в тупике. Агент звездного защитника поставил ультиматум

Журналист Кристиан Фальк сообщает, что агент Альфонсо Дэвиса недоволен процессом переговоров между ним и "Баварией".

Первое, что не удовлетворило агента защитника, это то, что во время переговоров, которые, как отмечается, проходили по видеосвязи, не участвовал спортивный директор клуба Макс Эберль. Второе, что не понравилось агенту, – это манера клуба вести переговоры.

У агента Альфонсо Дэвиса Ника Хауса после переговоров по видеосвязи была запланирована офлайн-встреча с представителями "Баварии" в Мюнхене, однако он решил отменить ее и теперь готов выслушать предложения "Манчестер Юнайтед" и "Реал Мадрида", заинтересованные в Дэвисе. Встречи запланированы на январь.

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Напомним, в этом сезоне Альфонсо Дэвис принял участие в 19 матчах за "Баварию", отличившись тремя ассистами. Его действующий контракт с клубом истекает в конце июня следующего года.