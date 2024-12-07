Конфликта все-таки нет? В Баварии довольны, как идут переговоры с ключевым игроком по новому контракту

Директор "Баварии" Кристоф Фройнд заявил, что на данный момент в клубе довольны развитием событий по переговорам о контракте левого защитника Альфонсо Дэвиса.

"Мы чувствуем себя положительно, если говорить об общих чертах", – сказал Фрейнд.

Фабрицио Романо добавил, что Дэвис не планирует подписывать к Рождеству контракт ни с "Баварией", ни договариваться с каким-либо другим клубом.

В то же время инсайдеры заявляют об обратном: клуб поставил Дэвиса и его представителей в тупик. По мнению агента игрока, мюнхенцы с неуважением относятся к переговорам.

Альфонсо с 2019 года выступает за "Баварию". В январе того года мюнхенцы заплатили "Ванкуверу" 14 миллионов евро за канадца.

Текущий контракт футболиста рассчитан до лета 2025 года. В последний раз он был продлен в апреле 2022 года. Аналитический портал Transfermarkt оценивает защитника в 50 миллионов евро.

В текущем сезоне на его счету три ассиста в 19 матчах во всех турнирах за "Баварию".