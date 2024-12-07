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Конфликта все-таки нет? В Баварии довольны, как идут переговоры с ключевым игроком по новому контракту

Германия

Инсайдеры утверждают обратное

Конфликта все-таки нет? В Баварии довольны, как идут переговоры с ключевым игроком по новому контракту

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Директор "Баварии" Кристоф Фройнд заявил, что на данный момент в клубе довольны развитием событий по переговорам о контракте левого защитника Альфонсо Дэвиса.

"Мы чувствуем себя положительно, если говорить об общих чертах", – сказал Фрейнд.

Фабрицио Романо добавил, что Дэвис не планирует подписывать к Рождеству контракт ни с "Баварией", ни договариваться с каким-либо другим клубом.

В то же время инсайдеры заявляют об обратном: клуб поставил Дэвиса и его представителей в тупик. По мнению агента игрока, мюнхенцы с неуважением относятся к переговорам.

Альфонсо с 2019 года выступает за "Баварию". В январе того года мюнхенцы заплатили "Ванкуверу" 14 миллионов евро за канадца.

Текущий контракт футболиста рассчитан до лета 2025 года. В последний раз он был продлен в апреле 2022 года. Аналитический портал Transfermarkt оценивает защитника в 50 миллионов евро.

В текущем сезоне на его счету три ассиста в 19 матчах во всех турнирах за "Баварию".

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Бавария (Мюнхен) Альфонсо Дэвис
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
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kotigorok (Чернігів)
07.12.2024 в 12:51
Мабуть якщо не погодиться, то переведуть грати за Баварію-Б як Калюжного з Олекснадрії?)))
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Комментарии 1
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kotigorok (Чернігів)
07.12.2024 в 12:51
Мабуть якщо не погодиться, то переведуть грати за Баварію-Б як Калюжного з Олекснадрії?)))
Ответить
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