Три клуба Бундеслиги заинтересованы в полузащитнике Хайденхайма

"Айнтрахт", "Байер" и "Лейпциг" заинтересовались полузащитником "Баварии" Паулем Ваннером, который играет на правах аренды за "Хайденхайм".

По информации журналиста Флориана Плеттенберга, Пауль Ваннер на данный момент не является актуальным вариантом на лето для "Айнтрахта". Кроме того, у франкфуртцев уже есть сильные игроки на его позиции (Гетце, Узун, Шайби).

Отмечается, что другие заинтересованные клубы, "Байер" и "Лейпциг", следят за игроком, однако никаких конкретных шагов по подписанию не делают.

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Напомним, что Пауль Ваннер - 18-летний немец. В этом сезоне атакующий полузащитник сыграл в 18 матчах во всех турнирах, в которых отметился 5 голами и 2 результативными передачами.