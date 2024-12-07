  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Шанс для Степанова? Нападающий Байера не сыграет в ближайшем матче Бундеслиги
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Шанс для Степанова? Нападающий Байера не сыграет в ближайшем матче Бундеслиги

Германия

Доверится ли украинцу Алонсо

Шанс для Степанова? Нападающий Байера не сыграет в ближайшем матче Бундеслиги

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий "Байера" не сыграет в ближайшем матче Бундеслиги.

В пятницу на пресс-конференции перед матчем "Байера" против "Санкт-Паули", главный тренер "фармацевтов" Хаби Алонсо подтвердил, что Патрик Шик не выйдет на матч.

Шика завтра не будет. Возможно, снова во вторник, - сказал Алонсо.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Патрик Шик получил повреждение в кубковом матче против "Баварии" через 15 минут после выхода на поле во втором тайме.

Единственный нападающий, оставшийся у Алонсо – украинец Артём Степанов. Но по информации Bild, возможный вариант замены – Натан Телла, забивший победный мяч в Кубке Германии. Он заменил Шика на 61-й минуте.

Артём Степанов дебютировал за "Байер" в Лиге Чемпионов в матче против "Зальцбурга" на 73-й минуте.

По теме
yellow-arrow
Три клуба Бундеслиги заинтересованы в полузащитнике Хайденхайма
yellow-arrow
Конфликта все-таки нет? В Баварии довольны, как идут переговоры с ключевым игроком по новому контракту
yellow-arrow
Переговоры снова в тупике. Агент звездного защитника поставил ультиматум
Байер (Леверкузен) Патрик Шик Артем Степанов
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Bild
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости