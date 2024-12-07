Шанс для Степанова? Нападающий Байера не сыграет в ближайшем матче Бундеслиги

Нападающий "Байера" не сыграет в ближайшем матче Бундеслиги.

В пятницу на пресс-конференции перед матчем "Байера" против "Санкт-Паули", главный тренер "фармацевтов" Хаби Алонсо подтвердил, что Патрик Шик не выйдет на матч.

Шика завтра не будет. Возможно, снова во вторник, - сказал Алонсо.

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Патрик Шик получил повреждение в кубковом матче против "Баварии" через 15 минут после выхода на поле во втором тайме.

Единственный нападающий, оставшийся у Алонсо – украинец Артём Степанов. Но по информации Bild, возможный вариант замены – Натан Телла, забивший победный мяч в Кубке Германии. Он заменил Шика на 61-й минуте.

Артём Степанов дебютировал за "Байер" в Лиге Чемпионов в матче против "Зальцбурга" на 73-й минуте.