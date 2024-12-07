Байер примет одного из аутсайдеров Бундеслиги. Нашлось ли место Степанову в стартовом составе?

"Байер" примет одного из аутсайдеров Бундеслиги "Санкт-Паули".

Артём Степанов попал в заявку "Байера" и начинает со скамейки запасных.

Напомним, Артём Степанов дебютировал за "Байер" в матче Лиги Чемпионов против "Зальцбурга". Нападающий сыграл 17 минут.

До матча "Байер" занимает 3-е место в турнирной таблице, "Санкт-Паули" - на 15-м.