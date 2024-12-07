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Байер примет одного из аутсайдеров Бундеслиги. Нашлось ли место Степанову в стартовом составе?
Матч начнётся в 16:30 по киевскому времени
Getty Images/Global Images Ukraine
"Байер" примет одного из аутсайдеров Бундеслиги "Санкт-Паули".
Артём Степанов попал в заявку "Байера" и начинает со скамейки запасных.
Your Starting XI today! ⚫️????#B04FCSP pic.twitter.com/X0lscRiAde— Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_en) December 7, 2024
Напомним, Артём Степанов дебютировал за "Байер" в матче Лиги Чемпионов против "Зальцбурга". Нападающий сыграл 17 минут.
До матча "Байер" занимает 3-е место в турнирной таблице, "Санкт-Паули" - на 15-м.
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Источник:Bayer04
Опубликовал: Владислав Прийменко
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