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Байер примет одного из аутсайдеров Бундеслиги. Нашлось ли место Степанову в стартовом составе?

Германия

Матч начнётся в 16:30 по киевскому времени

Байер примет одного из аутсайдеров Бундеслиги. Нашлось ли место Степанову в стартовом составе?

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Байер" примет одного из аутсайдеров Бундеслиги "Санкт-Паули".

Артём Степанов попал в заявку "Байера" и начинает со скамейки запасных.

Напомним, Артём Степанов дебютировал за "Байер" в матче Лиги Чемпионов против "Зальцбурга". Нападающий сыграл 17 минут.

До матча "Байер" занимает 3-е место в турнирной таблице, "Санкт-Паули" - на 15-м.

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Источник:
Bayer04
Опубликовал: Владислав Прийменко
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