Бундеслига. Двуликий Упамекано, заочная перестрелка Мусиалы и Виртца, выдохшийся Айнтрахт

Из-за предстоящего европейского мидвика все немецкие топы играли одновременно в субботу днем. "Бавария", "Байер" и "РБ Лейпциг" перед ЛЧ разобрались со своими соперниками, но не без лишних нервов. А потому на полную поберечь силы удалось разве что Лейпцигу.

Так "Бавария" и "Байер" в стартовые 20 минут домашних матчей почти синхронно забили с корнеров. У лидера Бундеслиги отличился Дайо Упамекано, у чемпиона – Джонатан Та. Но "Байер" к тому моменту уже имел перевес против "Санкт-Паули" благодаря блестящему сольному голу Виртца. Фло в отсутствии форвардов на поле исполнял ложную 9, и уже на 6-й минуте классно открылся между линий, прокинул между ног защитнику и эффектно завершил в ближний угол.

"Байер" еще до перерыва забил и третий, но арбитр решил не портить ставку автора перед матчем (ТМ 2.5) и отменил мяч Натана Телла из-за офсайда. А во второй половине Хаби Алонсо перешел на 4-1-4-1 и даже дал худшей атаке Бундеслиги исправить свой статус благодаря голу Гилавоги за 10 минут до финального свистка. Но кроме арендованного у "Ланса" форварда у гамбургцев никто угрозу не создавал.

"Бавария" же с виду уверенней разобралась с "Хайденхаймом", но на деле представитель ЛК помучав лидера куда серьезнее. Упамекано после серии топовых перфомансов кряду наконец напомнил себя прежнего, привезя гол на ворота Переца (Нойер травмирован) глупый мяч. Тут же пришлось включаться Мусиале, который в итоге оформил дубль. Но перед вторым мячом Джамала в компенсированное "Хайденхайм" забил 2-й гол с 2 ударов, тоже сохраняя интригу до конца.

Проще обошлось для "РБ Лейпцига", но и соперник был у них самый легкий из возможных – "Хольштайн". Шешко продлил результативную серию редким голом правой ногой. А за 20 минут до конца Андре Силва с точки снял все вопросы. Мяч был своевременным, ведь за минуту до того команда из Киля проверила каркас ворот Гулачи.

Кубковая жертва Лейпцига "Айнтрахт" снова выглядел изнеможенным. А потому на 5-ю победу кряду в Бундеслиге парни Дино Топмеллера замахнуться не смогли. После сухого первого тайма мяч Экитике подарил надежду, но "Аугсбург" тут же ответил двумя, и в итоге ошибку Кевина Траппа пришлось исправлять у чужих ворот юной звезде "орлов" Джану Узуну.

Наконец "Вердер" добыл четвертую выездную победу в кампании на "Воновия Рурштадион". Подопечные Оле Вернера были неприлично близки по уровню игры с "Бохумом". Но гол Стаге с углового позволил им забыть о слабом перфомансе, и 9 очками отрыва от зоны вылета с оптимизмом глядеть в будущее.

Бундеслига. 13-й тур

Мюнхен, Альянц Арена

Бавария – Хайденхайм 4:2

Голы: Упамекано 18, Мусиала 56, 90+1, Горецка 84 – Хонсак 50, Дорш 85

Бавария: Перец, Дэвис, Ким Мин Чжэ, Упамекано, Боэ, Павлович (Горетцка, 71), Киммих, Сане, Геррейру (Лаймер, 90+2), Олисе (Коман, 71), Мюллер (Мусиала, 51)

Хайденхайм: Мюллер, Ференбах, Траоре, Зирслебен, Гимбер (Бек, 78), Майнка, Шеппнер (Дорш, 71), Мэлоуни, Кербер (Бройниг, 64), Хонзак (Сиенза, 79), Ваннер (Конте, 64)

Леверкузен, БайАрена

Байер – Санкт-Паули 2:1

Голы: Виртц 6, Та 21 – Гилавоги 84

Байер: Градецки, Инкапье, Та, Тапсоба, Гримальдо (Белосьян, 78), Гарсия, Джака, Паласиос (Фримпонг, 60), Артур, Виртц (Терье, 79), Телла (Андрих, 87)

Санкт-Паули: Василь, Немет (Дзвигала, 89), Валь, Смит, Треу, Салиакас (Ритцка, 89), Бухалфа (Синани, 79), Ирвайн, Афолайян (Альстранд, 82), Эггештайн (Альберс, 89), Гилавоги

Киль, Хольштайн-Штадион

Хольштайн – РБ Лейпциг 0:2

Голы: Шешко 27, Силва 69 (п)

Франкфурт, Дойче Банк Арена

Айнтрахт – Аугсбург 2:2

Голы: Экитике 55, Узун 74 – Титц 60, Эссенде 71

Бохум, Воновия Рурштадион

Бохум – Вердер 0:1

Гол: Стаге 56