Бундеслига. 13-й тур

Менхенгладбах, Боруссия Парк

Боруссия М – Боруссия Д 1:1

Голы: Штегер 71 (п) – Гиттенс 64

Дортмундцы приехали на "Боруссия Парк" в надежде сократить отставание от зоны ЛЧ в случае победы. Но подопечные Нури Шахина отнеслись к сопернику с полным уважением, держа в голове, что на "Боруссия Парк" "жеребцы" выиграли 4 последних встречи. Да и в целом у команды Жерардо Сеоане дела последним временем пошли вгору.

Держа в голове опасный контратакующий потенциал хозяев и связку Онора с Кляйндинстом в частности, "желто-черные" внимательно следили за структурой Rest Defence, что в свою очередь ударило и по билд-апу, с которым проблемы у Шахина никуда не делись.

Гладбах же уважил и героя дер-Класикера Джейми Гиттенса, постоянно создавая 1 в 2 против англичанина. А также внимательно следили за движением Макса Байера, осознавая, что в отсутствии Юлиана Брандта основная острота гостей будет исходить с флангов.

В таком сценарии выдался ожидаемо осторожный первый тайм, в котором основная борьба проходила в центре поля. Гости ожидаемо были активнее. Но и в атаку они переходили не суперуверенно, и впереди в основном полагалась на всплески мастерства Гиттенса. Или же на свободные зоны, которые оставляли "жеребцы" из-за гиперфокуса на Джейми.

В дебюте Гиттенс ускользнул слева и здорово отдал Забитцеру на второй темп, но австриец пробил рядом со штангой. В следующих двух опасных атаках теневым героем стал Паскаль Гросс, единственный из хавов БД, кто пытался связывать полузащиту и атаку. Ветеран рывком здоровом увел на фланг одного оппонента, пока 2 других смотрели на Гиттенса, а Бенсебаини врывался в штрафную. Но алжирец вместо удара выбрал вариант с пасом на Гирасси, который перехватили.

Второй полушанс для Серу создал Байер. Убежал по флангу, тонко отпасовал на Гросса вглубь штрафной. Паскаль неожиданно развернул Итакуру и подал на Гирасси, но удар ножницами был заблокирован. А самый опасный момент половины с участием Гирасси был в его штрафной. После корнера гости забыли в штрафной Райтца. Рокко приложился прилично, но его удар был заблокирован рукой Гирасси. Но за гандболл пенальти не поставили.

После перерыва гости предложили совсем другую скорость на мяче и интенсивность без мяча. Но тут же Кляйндинст напомнил, к чему были все эти предосторожности, убежав с центра поля и ударив с угла штрафной. В ответ Мален, вышедший из-за мышечного повреждения Байера, дважды вышел под удар со средней дистанции.

Но открыл счет, естественно, Гиттенс. Англичанин не заметил дабл-тим, ушел от двойной опеки в штрафной и от перекладины положил в дальний. Забив в 4-м матче кряду. Но долго счастье гостей не продлилось. Дортмунд продолжил слабо обороняться на корнерах, а против Гладбаха это всегда смерти подобно.

Розыгрыш хозяев закончился скидкой на Кляйндинста на дальнюю, где ему отправить мяч в сетку помешали объятия Гросса. Как итог – 11-метровый, идеально исполненный Штегером, который проводил до того максимально слабый матч.

В концовке гости продолжили настаивать на поисках победного, хотя эндшпиль казался мертво ничейным и равным. А потому Гладбах был ближе к голу, регулярно выбегая в быстрые выпады со свежими Зандером и Хаком впереди. Последний с очередного корнера едва не забил, но его плотный удар Кобель перенаправил в перекладину.

1:1. Менхенгладбах 4 матча кряду выигрывал дома, Дортмунд – 4 игры кряду уступал на выезде. В итоге обе серии прервались. А сохранилась только результативная серия Джейми Гиттенса, продолжающего прогрессировать бешеными темпами.

Боруссия М: Николас – Ульрих, Эльведи, Итакура, Скалли – Вайгль, Райтц – Плеа (Хак, 75), Штегер (Зандер, 75), Онора (Нгуму, 89) – Кляйндинст (Чванчара, 89)

Боруссия Д: Кобель – Бенсебайни, Шлоттербек, Зюле (Джан, 83), Рюэрсон – Гросс (Рейна, 78), Нмеча – Гиттенс, Забитцер, Байер (Мален, 58) – Гирасси

Удаление: Чванчара 90+5 (вторая жк)