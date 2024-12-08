Нури Шахин о матче с Боруссией М: Это очень больно

Главный тренер дортмундской "Боруссии" Нури Шахин прокомментировал матч с "Боруссией М".

"Это очень расстраивает. Единственный упрек, который я себе ставлю: мы не убиваем игру. Мы контролировали это, мы делаем счет 1:0. Нам нужно забить второй гол, а мы этого не сделали. Но вы также можете выиграть игры со счетом 1: 0, за это тоже есть три очка. Вы должны сделать второй ход или уйти от защиты.", - сказал Шахин.

Также тренер высказался о назначении пенальти в ворота дортмундцев.

"Для меня это был не пенальти, но мы не должны позволять Плеа забивать голы после подачи углового. Это меня бесит. Это очень больно, больше, чем проигранные выездные матчи. Но мы должны, и мы будем учиться на этом. Начиная с завтрашнего дня, мы с нетерпением ждем матча с "Барселоной", но сегодня это просто раздражает", - сказал Шахин.

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"Боруссия Д" сыграла выездной матч с "Боруссией М" со счётом 1:1. На гол Байноу-Гиттенса ответил Штогер с пенальти.

В данный момент "Боруссия Д" занимает 5-е место в турнирной таблице, набрав 21 балл в 13-ти матчах.