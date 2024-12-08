Бундеслига показала матч Боруссии Д с Баварией от лица рефери. Видео

Бундеслига показала матч "Боруссии Д" с "Баварией" от лица рефери.

Бундеслига выпустила ролик, в котором показала работу главного судьи матча "Боруссия Д" - "Бавария" Свена Яблонски.

В видео используются кадры как с общей камеры, так и с нагрудной камери судьи. Также показаны разговоры, которые для удобства сопровождены субтитрами.

Видео работы рефери:

Напомним, матч "Боруссии Д" с "Баварией" закончился вничью 1:1. На гол Байноу-Гиттенса ответил Мусиала.

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