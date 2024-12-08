Бавария навсегда увековечила память Франца Беккенбауэра

Вчера в возрасте 78 лет умер чемпион мира и Европы, двукратный обладатель Золотого мяча и бывший президент "Баварии" Франц Беккенбауэр.

Руководство мюнхенского клуба приняло решение убрать из обращения номер пять, ведь именно под этим номером выступал немец.

"Цифра 5 остается зарезервированной для уникального наследия. Потому что наш клуб и его история просто немыслимы без Франца", — сказал президент "Баварии" Герберт Хайнер.

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