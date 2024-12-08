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Бавария осталась без двух ключевых игроков
В чем причина?
FC Bayern München
Вчера "Бавария" одолела "Хайденхайм" со счетом 4:2.
Полузащитник Кингсли Коман и защитник Альфонсо Дэвис разорвали мышечные волокна левого подколенного сухожилия.
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О сроках восстановления футболистов мюнхенцы пока не сообщили.
Напомним, во вторник, десятого декабря "Бавария" сыграет против "Шахтера".
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Источник:FCBayern
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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