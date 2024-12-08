  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Бавария осталась без двух ключевых игроков
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бавария осталась без двух ключевых игроков

Германия

В чем причина?

Бавария осталась без двух ключевых игроков

FC Bayern München

Новина українською

Вчера "Бавария" одолела "Хайденхайм" со счетом 4:2.

Полузащитник Кингсли Коман и защитник Альфонсо Дэвис разорвали мышечные волокна левого подколенного сухожилия.

Читайте такжеКонфликта все-таки нет? В Баварии довольны, как идут переговоры с ключевым игроком по новому контракту

О сроках восстановления футболистов мюнхенцы пока не сообщили.

Напомним, во вторник, десятого декабря "Бавария" сыграет против "Шахтера".

По теме
yellow-arrow
Бавария навсегда увековечила память Франца Беккенбауэра
yellow-arrow
Бундеслига показала матч Боруссии Д с Баварией от лица рефери. Видео
yellow-arrow
Нури Шахин о матче с Боруссией М: Это очень больно
Бавария (Мюнхен) Кингсли Коман Альфонсо Дэвис
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
FCBayern
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости