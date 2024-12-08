Бундеслига. Вольфсбург – Майнц 4:3. Дубль Винда переворачивает игру

Бундеслига. 13-й тур

Вольфсбург, Фольксваген Арена

Вольфсбург – Майнц 4:3

Голы: Амура 19, Томаш 57, Винд 84, 90+4 – Небель 11, 66, Буркардт 38

В воскресенье никто особенно не ждал веселья в Германии после того, как все представители еврокубков сыграли вчера. Оказывается, зря. "Вольфсбург" и "Майнц" выдали дикий матч Бундеслиги, и, несмотря на то, что хозяева трижды уступали по ходу игры, они вышли победителями со счетом 4:3.

Вышедший на замену Йонас Винд нанес два решающих удара на последних минутах игры, один из которых пришелся на четвертую из четырех дополнительных минут. Команда Ральфа Хазенхюттля продолжила свою удачную серию за счет "Майнца", который будет удивлен, как это они не ушли ни с чем из этой игры.

Йонас Винд второй раз за неделю вышел с лавки и решил исход встречи. В среду вышел на полчаса в Кубке, и голом+ассистом помог добить "Хоффенхайм". Сегодня же датчанин превзошел самого себя, дублем в последние 10 минут перевернув игру с "Майнцем".

"Волки" таким образом продлили победную серию в чемпионате до 4 матчей, до 5 по всех турнирах. И до 7 беспроигрышную. Все три показатели – рекордные за последние 3-4 сезона.

У "Майнца" же оборвалось правило "Буркардт забивает – "карнавальники" не проигрывают". Свой 10-й гол за 13 туров и серию из 4 результативных матчей не смог конвертировать в позитивный результат. Но тут уже вопросы к защите Бо Хенриксена.

Вольфсбург: Грабара, Мэле, Кульеракис, Вавро, Фишер (Каминьски, 81), Виммер (Винд, 46), Арнольд, Дардаи (Герхардт, 69), Баку, Томаш (Беренс, 81), Амура (Нмеча, 69)

Майнц: Центнер, Белль, да Кошта (Ханче-Ольсен, 5), Кор, Ли Чжэ Сон, Небель (Хон Хен Сок, 84), Мвене, Каси (Видмер, 84), Амири, Сано, Буркардт