Бундеслига. 13-й тур



Зинсхайм, Презеро Арена

Хоффенхайм – Фрайбург 1:1

Голы: Бисхоф 73 – Гюнтер 68

"Хоффенхайм" при Кристиане Ильцере стартовал с невероятной перестрелки с "РБ Лейпцигом" (4:3). Но то был старый добрый "Хоффе" Пеллегрино Матараццо с дырявой обороной и азартом в атаке, хоть и в новой схеме. И дебютная победа австрийца была добыта на голом эмоциональной подъеме после смены тренера.

Дальше были три тяжелые поражения кряду от "Браги", "Майнца" и "Вольфсбурга", два разгрома и ни единого забитого. И вот наконец зинсхаймцы начали показывать зачатки футбола, который хочет видеть новый коуч. И он принес хоть какой-то результат в виде ничьей с "Фрайбургом", которому "селяне" проиграли 4 из 5 встреч до того.

В первую очередь бросается в глаза работа на стандартах, на что в Зинсхайме забивали последние года 3-4. Комично, что выиграли мини-дуэль на стандартах у "Фрайбурга", который раньше этим славился. Показательная деталь в изменении игровых идентичностей для обоих клубом.

До перерыва Атуболу совершил два классный сейва после ударов хозяев со штрафного и корнера, а игра в целом была максимально сухой. Что вообще не удивительно для "Фрайбурга", но нетипично для зрителей на арене в Зинсхайме.

Во второй половине "Фрайбург" вспомнил былое и Гюнтер забил всего 3-й гол своей команды со стандартов в кампании. А "Хоффенхайм" буквально сразу вернул в игру дуэт тинейджеров. Едва вышедший 18-летний Морстедт ассистировал 19-летнего Тома Бисхофу в крайне эффектной комбинации на носовом платке, да еще и после качественного контрпрессинга в исполнении хозяев.

А дальше снова началась обоюдно осторожная игра, словно эти 5 минут были просто вспышкой в спокойном поединке предельно равных соперников. 1:1.

Хоффенхайм: Бауманн, Прасс, Нсоки, Чавес, Жандре, Самассеку (Гайгер, 72), Штах, Крамарич (Морстедт, 72), Бисхоф, Бруун Ларсен (Бериша, 78), Гложек (Акпогума, 82)

Фрайбург: Атуболу, Гюнтер (Макенго, 81), Линхарт, Гинтер, Кюблер (Розенфельдер, 70), Остерхаге (Грифо, 61), Хефлер, Эггештайн, Доан, Грегорич (Рель, 69), Хелер (Динкчи, 81)