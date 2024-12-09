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Семь голов на двоих. Вольфсбург - Майнц 4:3. Видео голов и обзор матча

Германия

Вот это развязка

Семь голов на двоих. Вольфсбург - Майнц 4:3. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

"Вольфсбург" минимально обыграл "Майнц" в 13-м туре чемпионата Германии.

Решающими в поединке стали два гола Йонаса Винда на 84-й и 90+4-й минутах.

Благодаря этой победе "Вольфсбург" поднялся на 5-е место Бундеслиги, "Майнц" - 9-й.

Вольфсбург, Фольксваген Арена

"Вольфсбург" – "Майнц" 4:3

Голы: Амура 19, Томаш 57, Винд 84, 90+4 – Небель 11, 66, Буркардт 38

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