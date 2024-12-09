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Экс-игрок Ливерпуля зимой может присоединиться к Ференцварошу
У этого игрока отсутствует игровая практика
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В прошлом году Наби Кейта покинул "Ливерпуль" и присоединился к "Вердеру". Однако, игроку не удалось закрепиться в бременском клубе, в результате чего клуб летом отстранил его от участия в Бундеслиге. Похоже, что гвинеец нашел себе новое место для продолжения карьеры.
По информации Kicker, сейчас готовится соглашение 29-летнего полузащитника с будапештским "Ференцварошем". Медицинское обследование футболиста должно состояться уже в эти выходные. Венгерский клуб планирует арендовать гвинейца на один год, при условии, что летом не удастся оформить постоянный трансфер.
Добавим, что в прошлом сезоне Наби Кейта сыграл всего 5 матчей, однако никакими результативными действиями не отметился.
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