Экс-игрок Ливерпуля зимой может присоединиться к Ференцварошу

В прошлом году Наби Кейта покинул "Ливерпуль" и присоединился к "Вердеру". Однако, игроку не удалось закрепиться в бременском клубе, в результате чего клуб летом отстранил его от участия в Бундеслиге. Похоже, что гвинеец нашел себе новое место для продолжения карьеры.

По информации Kicker, сейчас готовится соглашение 29-летнего полузащитника с будапештским "Ференцварошем". Медицинское обследование футболиста должно состояться уже в эти выходные. Венгерский клуб планирует арендовать гвинейца на один год, при условии, что летом не удастся оформить постоянный трансфер.

Добавим, что в прошлом сезоне Наби Кейта сыграл всего 5 матчей, однако никакими результативными действиями не отметился.