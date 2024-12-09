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РБ Лейпциг готов подписать экс-защитника Барселоны уже в январе
Каталонский клуб получит часть денег за этот трансфер
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"РБ Лейпциг" подготовил предложение в размере 20 миллионов евро за бывшего защитника "Барселоны".
Немецкий клуб хочет усилить состав своей команды уже в зимнее трансферное окно.
Как сообщает издание Relevo, "Лейпциг" готов уже в январе подписать Оскара Мингесу, который сейчас выступает за "Сельту", за 20 миллионов евро. Известно, что половину из этих денег должны получить "кельты", а другую половину — "Барселона", которая оставила за собой 50% прав на игрока. Последнее слово остается за игроком, если "быки" активируют его клаусулу.
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Добавим, что в этом сезоне 25-летний Оскар Мингеса провел 15 матчей за "Сельту" в чемпионате Испании, забив 2 гола и отдав 5 ассистов. Его стоимость по версии сайта Transfermarkt составляет 12 миллионов евро.
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