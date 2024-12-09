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Полузащитник Баварии определился со своим будущим в мюнхенском клубе
Хавбек принял важное решение
Bavarian Football Works
Ключевой полузащитник мюнхенской "Баварии" Леон Горецка определился со своим будущим. За игроком наблюдали несколько топовых европейских команд, с надеждой на его возможное подписание.
Как сообщил журналист Флориан Плеттенберг, Леон Горецка решил остаться в "Баварии" до конца текущего сезона. Известно, что его очень ценит главный тренер команды Венсан Компани.
Несмотря на заинтересованность со стороны таких ведущих клубов, как "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэм" и "Наполи", Горецка не собирается покидать мюнхенскую команду уже в январское трансферное окно.
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В этом сезоне Леон Горецка принял участие в 14 матчах "Баварии" во всех турнирах, отметившись 2 голами и одной результативной передачей. Его действующий контракт с клубом рассчитан до 2026 года.
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