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Ключевой защитник Баварии мог присоединиться к клубу из Саудовской Аравии
Альфонсо Дэвис этим летом мог сменить клуб
Getty Images/Global Images Ukraine
Левый защитник мюнхенской "Баварии" Альфонсо Дэвис мог сменить клубную прописку этим летом.
Как пишет Флориан Плеттенберг, канадский футболист привлек внимание нескольких клубов из Саудовской Аравии, и даже велись переговоры о возможном трансфере. В частности, серьезную заинтересованность в Дэвисе проявлял "Аль-Ахли".
Но трансфер так и не состоялся. "Бавария" рассчитывает продлить контракт со своим футболистом.
Альфонсо в текущем сезоне сыграл 20 матчей, в которых отдал три ассиста.
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