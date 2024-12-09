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Ключевой защитник Баварии мог присоединиться к клубу из Саудовской Аравии

Германия
Обновлено

Альфонсо Дэвис этим летом мог сменить клуб

Ключевой защитник Баварии мог присоединиться к клубу из Саудовской Аравии

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Левый защитник мюнхенской "Баварии" Альфонсо Дэвис мог сменить клубную прописку этим летом.

Как пишет Флориан Плеттенберг, канадский футболист привлек внимание нескольких клубов из Саудовской Аравии, и даже велись переговоры о возможном трансфере. В частности, серьезную заинтересованность в Дэвисе проявлял "Аль-Ахли".

Но трансфер так и не состоялся. "Бавария" рассчитывает продлить контракт со своим футболистом.

Альфонсо в текущем сезоне сыграл 20 матчей, в которых отдал три ассиста.

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Бавария (Мюнхен) Саудовская Аравия Альфонсо Дэвис
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Источник:
Plettigoal
Опубликовал: Екатерина Власова
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