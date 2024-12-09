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Сборная Германии празднует юбилей: Новая форма в честь 125-летия

Германия

Новый комплект

Сборная Германии празднует юбилей: Новая форма в честь 125-летия

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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По случаю 125-летия сборная Германии представит специальную юбилейную форму.

Новый комплект, созданный компанией Adidas, отмечается классическим и сдержанным дизайном. Белая футболка дополнена черным воротником и манжетами, что придает форме элегантности и изысканности.

Юбилейный комплект можно будет приобрести уже в начале 2025 года.

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Источник:
footy headlines
Опубликовал: Екатерина Власова
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