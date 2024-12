Сборная Германии празднует юбилей: Новая форма в честь 125-летия

По случаю 125-летия сборная Германии представит специальную юбилейную форму.

Новый комплект, созданный компанией Adidas, отмечается классическим и сдержанным дизайном. Белая футболка дополнена черным воротником и манжетами, что придает форме элегантности и изысканности.

Юбилейный комплект можно будет приобрести уже в начале 2025 года.

???????????? Germany's 125-year anniversary kit, to be worn in March against Italy [@Footy_Headlines] pic.twitter.com/Rx6cKJsglM