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Сборная Германии празднует юбилей: Новая форма в честь 125-летия
Новый комплект
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
По случаю 125-летия сборная Германии представит специальную юбилейную форму.
Новый комплект, созданный компанией Adidas, отмечается классическим и сдержанным дизайном. Белая футболка дополнена черным воротником и манжетами, что придает форме элегантности и изысканности.
Юбилейный комплект можно будет приобрести уже в начале 2025 года.
???????????? Germany's 125-year anniversary kit, to be worn in March against Italy [@Footy_Headlines] pic.twitter.com/Rx6cKJsglM— Bayern & Germany (@iMiaSanMia) December 9, 2024
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