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Байер продолжает следить за одним из самых захватывающих талантов европейского футбола

Германия

Игрок может оказаться в Германии ради регулярного игрового времени

Байер продолжает следить за одним из самых захватывающих талантов европейского футбола

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Леверкузенский "Байер" внимательно следит за одним лучших талантов Европы.

Как сообщил журналист Флориан Плеттенберг, "Байер" проявлял интерес к 19-летнему Арде Гюлеру еще до того, как он присоединился к "Реалу" из "Фенербахче". Сейчас немецкий клуб продолжает наблюдать за развитием игрока.

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Известно, что на данный момент руководство "сливочных" не намерено отпускать его этой зимой. Однако, если следующим летом появится возможность и Гюлер захочет иметь регулярную игровую практику на самом высоком уровне, "Леверкузен" будет готов вмешаться и сделать предложение турецкому вундеркинду. Сейчас "Байер" поддерживает связь с его семьей и агентами. Представители "фармацевтов" еще не вели никаких конкретных переговоров с "Реалом".

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В этом сезоне Арда Гюлер принял участие в 17 матчах за мадридский клуб, отметившись одним голом и одним ассистом и проведя на поле всего 575 минут. По версии авторитетного портала Transfermarkt его стоимость оценивается в 45 миллионов евро.

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Источник:
Florian Plettenberg
Опубликовал: Андрей Журба
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