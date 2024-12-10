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Дортмундская Боруссия следит за молодым талантом Штутгарта

Германия
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Этот игрок играет важную роль в команде Хенесса

Дортмундская Боруссия следит за молодым талантом Штутгарта

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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В прошлом сезоне "Штутгарт" удивил всех, финишировав в зоне Лиги чемпионов. "Швабы" летом потеряли нескольких важных игроков и это сказалось на их результатах в чемпионате (8-е место). Впрочем, некоторые футболисты продолжают демонстрировать высокий уровень игры, чем привлекают внимание конкурентов "Штутгарта".

По информации Foot Mercato, дортмундская "Боруссия" следит за молодым талантом Энцо Мийо. С тех пор как француз перешел в "Штутгарт" в 2021 году, он сразу завоевал место в основе, который играет ключевую роль в команде Себастьяна Хенесса. По данным transfermarkt, стоимость 22-летнего игрока составляет 45 млн евро.

Добавим, что в этом сезоне Энцо Мийо провел 21 матч, где отметился 6 голами и 4 ассистами.

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Боруссия (Дортмунд) Штутгарт
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Источник:
Foot Mercato
Опубликовал: Александр Гресь
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