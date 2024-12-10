Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Защитник дортмундской Боруссии хочет договориться о новом контракте с клубом
Руководство BVB с таким решением не собирается спешить
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Никлас Зюле проводит уже два с половиной года в составе "Боруссии". В Дортмунд он присоединялся как один из ведущих игроков, однако пока что не смог достичь этого статуса. Причины этого очевидны: из-за травм и колебаний в результатах, центральный защитник так и не смог достичь статуса неприкосновенного в клубе.
По информации Sky Sport, Зюле хочет продлить контракт с "черно-желтыми". Нынешнее соглашение действует до конца июня 2026 года и игрок в Дортмунде чувствует себя как дома. С клубом еще не было никаких переговоров относительно его будущего в "Боруссии". Игрок осознает, что ему придется стать более последовательным в плане производительности, чтобы Дортмунд предложил ему новый контракт. В составе "черно-желтых" защитник имеет одну из самых больших зарплат в команде, которая составляет 14 млн евро в год.
Добавим, что в этом сезоне Никлас Зюле провел 10 матчей, однако никакими результативными действиями не отметился.
Популярное сейчас
- Динамо готово расстаться с двумя игроками уже этой зимой
- УЕФА низко оценил работу украинского арбитра на матче Лиги чемпионов
- Эмоциональная игра в Житомире, Интер Майами завершил сотрудничество с Кривцовым. Главные новости за 9 декабря
- Шахтер в ЛЧ, Динамо в ЛЕ, Зинченко vs Миколенко и дерби Манчестера. Расписание футбола на 9 – 15 декабря
- Девушка голкипера Шахтера похвасталась сумочкой за 120 тысяч гривен. ФОТО
- Красавица дня. Потенциальная невестка Бекхэма, в честь которой его сын сделал татуировку