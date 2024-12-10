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Защитник дортмундской Боруссии хочет договориться о новом контракте с клубом

Германия

Руководство BVB с таким решением не собирается спешить

Защитник дортмундской Боруссии хочет договориться о новом контракте с клубом

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Никлас Зюле проводит уже два с половиной года в составе "Боруссии". В Дортмунд он присоединялся как один из ведущих игроков, однако пока что не смог достичь этого статуса. Причины этого очевидны: из-за травм и колебаний в результатах, центральный защитник так и не смог достичь статуса неприкосновенного в клубе.

По информации Sky Sport, Зюле хочет продлить контракт с "черно-желтыми". Нынешнее соглашение действует до конца июня 2026 года и игрок в Дортмунде чувствует себя как дома. С клубом еще не было никаких переговоров относительно его будущего в "Боруссии". Игрок осознает, что ему придется стать более последовательным в плане производительности, чтобы Дортмунд предложил ему новый контракт. В составе "черно-желтых" защитник имеет одну из самых больших зарплат в команде, которая составляет 14 млн евро в год.

Добавим, что в этом сезоне Никлас Зюле провел 10 матчей, однако никакими результативными действиями не отметился.

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Боруссия (Дортмунд) Никлас Зюле
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Источник:
Sky Sport
Опубликовал: Александр Гресь
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