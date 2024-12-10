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Чемпион мира-2014: Я думал, что когда выйду на свободный рынок, все скажут: "Пожалуйста, идите к нам". Но это оказалось совсем не так
Футболист немало времени находится без клуба
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Опытный Кристоф Крамер летом покинул менхенгладбахскую "Боруссию", за которую он провел 10 лет. Чемпион мира-2014 в составе сборной Германии до сих пор находится в статусе свободного агента. Недавно полузащитник признался, что его мучает тот факт, что он не смог заключить новый трансфер в профессиональном футболе.
"Я думал, что когда выйду на свободный рынок, все скажут: "Пожалуйста, идите к нам". Но это оказалось совсем не так. Мне было очень больно чувствовать, что я больше не нужен как игрок. Я ничего не ненавижу больше, чем ощущение, что я никому не нужен", - цитирует немца Sky Sport.
Отметим, что в составе менхенгладбахской "Боруссии" Кристоф Крамер провел 288 матчей, где отметился 11 голами и 14 ассистами.
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