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Реал Мадрид может не подписать ключевого защитника Баварии
Дэвис все больше склоняется к тому, чтобы продлить контракт с немецким клубом
Getty Images/Global Images Ukraine
Сага вокруг возможного перехода левого защитника Альфонсо Дэвиса из мюнхенской "Баварии" в мадридский "Реал" может завершиться не в пользу испанского гранда, поскольку немцы активно работают над продлением контракта с игроком.
Прошлым летом "Реал" сознательно воздержался от активных переговоров с "Баварией", рассчитывая подписать Дэвиса как свободного агента в следующем году. Уверенность мадридцев в том, что Дэвис выберет именно их, была настолько высокой, что они даже не пытались вести переговоры о досрочном завершении контракта футболиста.
По данным Football-Еѕраna, Дэвис все больше склоняется к тому, чтобы продлить контракт с "Баварией". Шансы на переход канадца в "Реал" оцениваются как 50 на 50.
Альфонсо в текущем сезоне сыграл 20 матчей, в которых отдал три ассиста.
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