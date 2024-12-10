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Реал Мадрид может не подписать ключевого защитника Баварии

Германия

Дэвис все больше склоняется к тому, чтобы продлить контракт с немецким клубом

Реал Мадрид может не подписать ключевого защитника Баварии

Getty Images/Global Images Ukraine

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Сага вокруг возможного перехода левого защитника Альфонсо Дэвиса из мюнхенской "Баварии" в мадридский "Реал" может завершиться не в пользу испанского гранда, поскольку немцы активно работают над продлением контракта с игроком.

Прошлым летом "Реал" сознательно воздержался от активных переговоров с "Баварией", рассчитывая подписать Дэвиса как свободного агента в следующем году. Уверенность мадридцев в том, что Дэвис выберет именно их, была настолько высокой, что они даже не пытались вести переговоры о досрочном завершении контракта футболиста.

По данным Football-Еѕраna, Дэвис все больше склоняется к тому, чтобы продлить контракт с "Баварией". Шансы на переход канадца в "Реал" оцениваются как 50 на 50.

Альфонсо в текущем сезоне сыграл 20 матчей, в которых отдал три ассиста.

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Бавария (Мюнхен) Реал (Мадрид) Альфонсо Дэвис
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Источник:
Football-Еѕраna
Опубликовал: Екатерина Власова
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