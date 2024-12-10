Бавария готовится к решающим переговорам с Мусиалой

"Бавария" готова провести второй раунд переговоров с молодым талантом команды Джамалом Мусиалой до Рождества.

На первой встрече, которая состоялась еще в сентябре, обе стороны обменялись своими идеями и целями относительно будущего. Теперь в следующем раунде переговоров "Бавария" планирует обсудить с игроком заработную плату.

Действующий контракт Мусиалы рассчитан до июня 2026 года. В этом сезоне Джамал провел 18 матчей за "Баварию" во всех турнирах, отметившись 10 голами и 4 ассистами.