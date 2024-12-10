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Бавария готовится к решающим переговорам с Мусиалой

Германия

Действующий контракт футболиста с клубом рассчитан до июня 2026 года

Бавария готовится к решающим переговорам с Мусиалой

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Бавария" готова провести второй раунд переговоров с молодым талантом команды Джамалом Мусиалой до Рождества.

На первой встрече, которая состоялась еще в сентябре, обе стороны обменялись своими идеями и целями относительно будущего. Теперь в следующем раунде переговоров "Бавария" планирует обсудить с игроком заработную плату.

Действующий контракт Мусиалы рассчитан до июня 2026 года. В этом сезоне Джамал провел 18 матчей за "Баварию" во всех турнирах, отметившись 10 голами и 4 ассистами.

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Бавария (Мюнхен) Джамал Мусиала
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Источник:
Bayern & Germany
Опубликовал: Екатерина Власова
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