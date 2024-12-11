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Бавария не планирует проводить трансферов этой зимой – директор клуба

Германия

На рынок хотят выйти уже летом

Бавария не планирует проводить трансферов этой зимой – директор клуба

Фото: Михайло Лозовий, UA-Футбол

Новина українською

Мюнхенская “Бавария” не планирует выходить на трансферный рынок в январе. Об этом в комментарии UA-Футбол сообщил директор клуба Макс Эберль.

Главная цель руководства мюнхенцев – сконцентрироваться на продлении контрактов текущих футболистов клуба. Сразу у семерых футболистов они завершаются летом 2025 года.

Речь идет о Мануэле Нойере, Томасе Мюллере, Йозуе Киммихе, Лерое Сане, Эрике Дайере, Альфонсо Дэвисе и Свене Ульрейхе. Но это не значит, что клуб планирует продлить соглашение со всеми этими футболистами. В настоящее время руководство ведет переговоры.

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Прошлым летом "Бавария" потратила на трансферы 142 миллиона евро. Больше всего заплатили "Кристал Пэлас" за вингера Майкла Олисе – 53 млн евро и "Фулхэму" за опорника Жоау Пальинью – 51 млн евро.

Мюнхенцы лидируют в Бундеслиге, имея в активе шесть очков преимущества над вторым "Айнтрахтом Ф". Также в Лиге чемпионов “Бавария” идет на восьмом месте в турнирной таблице.

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Бавария (Мюнхен) Макс Эберль
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Максим Кучер
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