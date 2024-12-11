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Бывший тренер Барселоны может возглавить клуб Бундеслиги

Германия

Интересно будет посмотреть на этого специалиста в немецком чемпионате

Бывший тренер Барселоны может возглавить клуб Бундеслиги

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"РБ Лейпциг" переживает сложный период. В Бундеслиге они выступают нестабильно, а в еврокубках они совсем провалились. Столкнувшись с такой ситуацией, правление готово избавиться от Марко Розе и осуществить кардинальный поворот, сделав ставку на тренера с опытом работы в элите мирового футбола.

По информации Fichajes, Хави попал в шорт-лист "быков" на должность главного тренера немецкого клуба. Опыт испанца во главе "Барселоны", где он сумел навязать свою философию, базирующуюся на контроле мяча, делает его привлекательной перспективой для руководства "Лейпцига". Немецкий клуб ищет изменения, которые позволят ему вернуться на конкурентный путь, особенно в еврокубках.

Хави может столкнуться с уникальной возможностью перезапустить свою карьеру в одном из самых интересных проектов Европы. Его будущее в "Лейпциге" будет зависеть от того, как будут развиваться переговоры, и от следующих шагов немецкого клуба.

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Хави РБ Лейпциг Марко Розе
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Источник:
Fichajes
Опубликовал: Александр Гресь
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