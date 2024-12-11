Суперкубок Германии переименуют в честь легендарного немецкого футболиста

Немецкий футбольный союз (DFB) и Немецкая футбольная лига (DFL) достигли соглашения о переименовании Суперкубка Германии на Кубок Франца Беккенбауэра.

Об этом сообщает Bayern & Germany со ссылкой на BILD.



Официальное переименование турнира ожидается в ближайшее время, после завершения всех формальностей. Уже в следующем году, 16 августа 2025 года, команды будут бороться за Кубок Беккенбауэра.

Читайте такжеФиаско Шахтера, первые поражения Интера и Аталанты, изменения в структуре Динамо. Главные новости за 10 декабря.