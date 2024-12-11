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Суперкубок Германии переименуют в честь легендарного немецкого футболиста

Германия

Кубок Франца Беккенбауэра

Суперкубок Германии переименуют в честь легендарного немецкого футболиста

Getty Images/Global Images Ukraine

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Немецкий футбольный союз (DFB) и Немецкая футбольная лига (DFL) достигли соглашения о переименовании Суперкубка Германии на Кубок Франца Беккенбауэра.

Об этом сообщает Bayern & Germany со ссылкой на BILD.

Официальное переименование турнира ожидается в ближайшее время, после завершения всех формальностей. Уже в следующем году, 16 августа 2025 года, команды будут бороться за Кубок Беккенбауэра.

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Франц Беккенбауэр Суперкубок Германии
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Источник:
Bayern & Germany
Опубликовал: Екатерина Власова
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