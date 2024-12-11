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Суперкубок Германии переименуют в честь легендарного немецкого футболиста
Кубок Франца Беккенбауэра
Getty Images/Global Images Ukraine
Немецкий футбольный союз (DFB) и Немецкая футбольная лига (DFL) достигли соглашения о переименовании Суперкубка Германии на Кубок Франца Беккенбауэра.
Об этом сообщает Bayern & Germany со ссылкой на BILD.
Официальное переименование турнира ожидается в ближайшее время, после завершения всех формальностей. Уже в следующем году, 16 августа 2025 года, команды будут бороться за Кубок Беккенбауэра.
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