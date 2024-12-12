Защитник Вольфсбурга может покинуть клуб в конце сезона

Ридле Баку защищал цвета "Вольфсбурга" с 2020 года. Хотя немец и является основным игроком команды, однако ни руководство "волков", ни сам футболист не заинтересованы в продолжении сотрудничества.

По информации немецкого медиа, правый защитник летом должен покинуть "Вольфсбург", поскольку его контракт действует до конца нынешней кампании. "Волки" также могут рассмотреть продажу 26-летнего игрока в зимнее трансферное окно, если поступит привлекательное предложение, но пока запросов на него нет.

Добавим, что в этом сезоне Ридле Баку провел 16 матчей, где отметился 2 голами и 2 ассистами.