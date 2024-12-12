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Вольфсбург интересуется серебряным призером Олимпиады-2024

Германия

Футболист имеет очень мало игровой практики в своем клубе

Вольфсбург интересуется серебряным призером Олимпиады-2024

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Килианн Сидилья несколько сезонов выступает на самом высоком уровне во "Фрайбурге". Благодаря своей игре 22-летний игрок получил вызов в ряды олимпийской сборной Франции, с которой он завоевал серебряные медали. Впрочем, в этом сезоне правый защитник преимущественно борется с травмами, поэтому он в основном наблюдает за игрой своей команды с трибун.

По информации Kicker, этим положением может воспользоваться "Вольфсбург". "Волки" интересуются перспективным французом, поскольку хотят укрепить свою оборону, однако такой трансфер они могут рассмотреть уже следующим летом. Контракт игрока с "Фрайбургом" рассчитан до 2026 года, а по данным transfermarkt, его стоимость составляет 15 млн евро.

Добавим, что в этом сезоне Килианн Сидилья провел всего 6 матчей, однако никакими результативными действиями он не отличался.

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Источник:
Kicker
Опубликовал: Александр Гресь
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