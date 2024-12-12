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Дэвис надеется решить свое будущее в Баварии до Нового года
Будущее защитника пока неизвестно
Getty Images/Global Images Ukraine
Левый защитник Альфонсо Дэвис надеется, что "Бавария" примет окончательное решение по его контракту до конца текущего года. Об этом сообщает издание The Athletic.
Но конкретики относительно продления соглашения стоит ожидать не раньше февраля. Такой длительный процесс переговоров связан с желанием обеих сторон найти оптимальный вариант сотрудничества.
У защитника контракт с "Баварией" рассчитан до 30 июня 2025 года. Альфонсо в текущем сезоне сыграл 20 матчей, в которых отдал два ассиста.
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