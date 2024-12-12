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Дэвис надеется решить свое будущее в Баварии до Нового года

Германия

Будущее защитника пока неизвестно

Дэвис надеется решить свое будущее в Баварии до Нового года

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Левый защитник Альфонсо Дэвис надеется, что "Бавария" примет окончательное решение по его контракту до конца текущего года. Об этом сообщает издание The Athletic.

Но конкретики относительно продления соглашения стоит ожидать не раньше февраля. Такой длительный процесс переговоров связан с желанием обеих сторон найти оптимальный вариант сотрудничества.

У защитника контракт с "Баварией" рассчитан до 30 июня 2025 года. Альфонсо в текущем сезоне сыграл 20 матчей, в которых отдал два ассиста.

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Бавария (Мюнхен) Альфонсо Дэвис
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Источник:
The Athletic
Опубликовал: Екатерина Власова
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